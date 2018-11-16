Более 500 тысяч нижегородцев претендуют на победу в акции "Свет - в подарок или год - без хлопот" Общество

Более 500 тысяч нижегородцев претендуют на победу в акции "Свет - в подарок или год - без хлопот". Об этом сообщает организатор акции - "ТНС энерго НН".

До конца акции осталось два месяца, борьбу за главный приз - сертификат на бесплатное энергопотребление в размере 12 тысяч рублей в 2019 году - продолжают 542 851 клиент "ТНС энерго НН". По итогам оплаты квитанций за октябрь 2018 года выбыли из участия более 24 тысяч лицевых счетов.

Информация о балансе баллов участников акции обновлена на сайте организатора акции.

Для того чтобы продолжить борьбу за сертификаты на бесплатное энергопотребление, участникам акции необходимо внести оплату за ноябрь и декабрь 2018 года не позднее 20 числа каждого месяца, следующего за расчетным (подробнее об условиях акции можно прочитать на сайте).

Информация о балансе баллов обновляется на сайте "ТНС энерго НН" после 25 числа каждого месяца. Номера лицевых счетов-победителей публикуются на сайте компании до 31 января 2019 года.

"Компания "ТНС энерго НН" благодарит добросовестных плательщиков и выражает им признательность за надежное сотрудничество. До окончания акции осталось совсем немного времени, желаем удачи всем нашим клиентам", - говорится в сообщении.