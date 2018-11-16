Уголовное дело расследуется в Нижегородской области по факту избиения до смерти двумя школьниками пенсионера в Выксе Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело расследуется в Нижегородской области по факту избиения двумя школьниками 60-летнего пенсионера в Выксе.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в настоящее время в СИЗО находятся двое школьников 14 и 16 лет из Выксы, подозреваемые в избиении до смерти пожилого мужчины.

РИА-Новости со ссылкой на собственные источники сообщает, что инцидент произошёл месяц назад. По информации агентства, подростки принесли знакомому 60-летнему пенсионеру несколько труб из цветного металла, которые безуспешно пытались продать. Они попросили мужчину оставить их на время у себя в общежитии, однако тот обратился в полицию. По словам местных жителей, желая отомстить, школьники избили пенсионера, а затем подожгли его. Его сосед вызвал скорую помощь, но через десять дней мужчина скончался в реанимации. Местные жители также утверждают, что ранее подростки заставляли погибшего попрошайничать, а затем отбирали деньги.

Также в статье РИА-Новости отмечается, что в СИЗО в настоящее время заключён ещё один 18-летний фигурант данного дела. Согласно информации, молодой житель Выксы отыскал подростков раньше полиции и устроил самосуд. По сведениям агнтства, он снимал допрос школьников на камеру, после чего измывался над ними. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера" (ст. 132 УК РФ).

Отмечается, что сами подростки пока остаются в статусе подозреваемых по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Согласно УК РФ, им грозит до 15 лет лишения свободы, 18-летнему обвиняемому – до 20 лет.