Последние новости рубрики Происшествия
27 ноября 2018 14:20  [154] Уголовное дело расследуется в Нижегородской области по факту избиения до смерти двумя школьниками пенсионера в Выксе
27 ноября 2018 11:28  [156] Водитель фуры погиб из-за опрокидывания в кювет в Богородском районе Нижегородской области 26 ноября
27 ноября 2018 10:17  [145] Пенсионер погиб на пожаре из-за электрооборудования в Уренском районе Нижегородской области 26 ноября
27 ноября 2018 09:40  [221] Мужчина погиб на пожаре в девятиэтажке на ул. Фруктовая в Нижнем Новгороде 26 ноября
26 ноября 2018 14:13  [198] Уголовное дело возбуждено из-за гибели годовалой девочки в ванной в Дзержинске Нижегородской области
26 ноября 2018 11:44  [1666] Мужчина и четверо детей пострадали из-за столкновения автомобиля со столбом в Нижегородской области 25 ноября
26 ноября 2018 11:34  [315] Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Кстовском районе Нижегородской области 25 ноября
26 ноября 2018 10:45  [1610] Житель г.Кстово Нижегородской области осуждён на 15 лет за убийство девушки и кражу у неё золотых украшений
26 ноября 2018 10:27  [246] Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Дзержинске Нижегородской области 25 ноября
26 ноября 2018 10:20  [134] Пенсионерка погибла на пожаре в Семёнове Нижегородской области 25 ноября
Происшествия

Уголовное дело расследуется в Нижегородской области по факту избиения до смерти двумя школьниками пенсионера в Выксе

27 ноября 2018 14:20  [154] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело расследуется в Нижегородской области по факту избиения двумя школьниками 60-летнего пенсионера в Выксе.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в настоящее время в СИЗО находятся двое школьников 14 и 16 лет из Выксы, подозреваемые в избиении до смерти пожилого мужчины.

РИА-Новости со ссылкой на собственные источники сообщает, что инцидент произошёл месяц назад. По информации агентства, подростки принесли знакомому 60-летнему пенсионеру несколько труб из цветного металла, которые безуспешно пытались продать. Они попросили мужчину оставить их на время у себя в общежитии, однако тот обратился в полицию. По словам местных жителей, желая отомстить, школьники избили пенсионера, а затем подожгли его. Его сосед вызвал скорую помощь, но через десять дней мужчина скончался в реанимации. Местные жители также утверждают, что ранее подростки заставляли погибшего попрошайничать, а затем отбирали деньги.

Также в статье РИА-Новости отмечается, что в СИЗО в настоящее время заключён ещё один 18-летний фигурант данного дела. Согласно информации, молодой житель Выксы отыскал подростков раньше полиции и устроил самосуд. По сведениям агнтства, он снимал допрос школьников на камеру, после чего измывался над ними. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера" (ст. 132 УК РФ).

Отмечается, что сами подростки пока остаются в статусе подозреваемых по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Согласно УК РФ, им грозит до 15 лет лишения свободы, 18-летнему обвиняемому – до 20 лет.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph