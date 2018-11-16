ЕГЭ в 2019 году: китайский язык и другие нововведения Общество

Фото: Рособрнадзор

Китайский язык добавится к предметам ЕГЭ, которые сдаются по выбору выпускника, в 2019 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, прошедшей в МИА "Россия сегодня" 27 ноября 2018 года.

По его словам, организация и содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11 классов и основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников не претерпят в этом учебном году существенных изменений.

Сколько школьников планируют сдавать экзамены в 2019 году?

По данным Рособрнадзора, в 2019 году в подготовке к государственной итоговой аттестации принимают участие около 700 тысяч выпускников 11 классов.

Сроки проверок, по результатам которых осуществляется допуск к экзаменам

Как и в предыдущие годы, прохождение итоговой аттестации выпускниками 11 классов начнется с написания итогового сочинения (изложения), успешная сдача которого является условием их допуска к ЕГЭ. Основной срок проведения сочинения в этом учебном году - 5 декабря. В дополнительные сроки, 6 февраля и 8 мая 2019 года, написать сочинение смогут участники, получившие "незачет", или пропустившие написание сочинения по уважительной причине.

Для выпускников девятых классов пройдет итоговое собеседование по русскому языку, основной срок его проведения - 13 февраля 2019 года. Как и ранее, для прохождения ГИА-9 выпускнику необходимо будет успешно сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике, а также два предмета по выбору.

Темы итогового изложения 2018-2019 годов

Пять направлений тем итогового сочинения на 2018-2019 учебный год: "Отцы и дети", "Мечта и реальность", "Месть и великодушие", "Искусство и ремесло", "Доброта и жестокость".

"Комплекты тем сочинений для разных регионов будут автоматизированным образом собраны и опубликованы в день проведения экзаменов", - уточнила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

Сроки подачи заявок на ЕГЭ и ГИА

Участники ЕГЭ, как и в предыдущие годы, должны подать заявления с указанием выбранных для сдачи предметов до 1 февраля.

Заявления на участие в государственной итоговой аттестации для 9 классов (ГИА-9) будут приниматься до 1 марта.

Нововведения

В 2019 году впервые ЕГЭ будет проводиться по китайскому языку. Отмечается, что его введению в перечень сдаваемых предметов предшествовала большая подготовительная работа: разработка примерных основных образовательных программ по китайскому языку, а также контрольных измерительных материалов с учетом специфики языка, проведение нескольких апробаций и общественно-профессиональное обсуждение экзаменационной модели.

Критерии оценки

В этом учебном году контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ не претерпели существенных изменений. Наиболее значительное изменение - отказ от аргументации с опорой на литературный материал в последнем задании ЕГЭ по русскому языку: теперь выпускники будут выполнять это задание, работая только с незнакомым текстом, который будет им предложен в КИМ.

"Мы не хотим шаблонов, развернутый ответ должен включать только самостоятельные мысли", - директор ФИПИ Оксана Решетникова.

Анзор Музаев сообщил, что в текущем учебном году продолжит совершенствоваться технология проведения ЕГЭ. Так в 2019 году планируется пилотное внедрение технологии доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по сети "Интернет". Предполагается, что полностью эта технология заменит доставку КИМ, записанных на защищенные диски, в 2020 году.