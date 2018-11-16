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Бизнес

Логистический хаб может появиться в Нижегородской области

27 ноября 2018 16:16  [71] Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Логистический хаб может появиться в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин по итогам встречи с генеральным директором "Почты России" Николаем Подгузовым 27 ноября 2018 года.

По его словам, в течение следующего года пройдут подготовительные мероприятия, сам терминал заработает к 2020 году.

"Хотелось бы выразить благодарность "Почте России" за такие социально ответственные решения, за готовность меняться в интересах граждан, реализовывать новые проекты", - подчеркнул Глеб Никитин.

Николай Подгузов отметил, что развитие логистической системы "Почты России" в таком крупном регионе, как Нижегородская область – "необходимость времени".

"Логистический хаб сможет обслуживать как население, так и бизнес Нижегородской области и ближайших к ней регионов. Планируемый объём инвестиций – 2-3 млрд рублей, уже в ближайшее время мы совместно начнём подбор площадки", - рассказал он.

СПРАВКА:
Логистический почтовый хаб – один из крупных логистических почтовых центров России. Он объединяет автоматизированный сортировочный центр, место международного почтового обмена, склад, центр гибридной печати и отделение почтовой связи.

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