Семь победителей конкурса "Голос ребенка" из Городецкого района получили подарки от депутата ЗС НО Сергея Зуденкова Общество

Общее фото победителей Фото: пресс-служба депутата

Семь победителей конкурса "Голос ребенка" из Городецкого района получили подарки от депутата Законодательного собрания Нижегородской области Сергея Зуденкова. Об этом сообщает пресс-служба депутата 27 ноября 2018 года.

Авторами лучших работ в номинации "Земля – наш общий дом" стали семиклассник православной гимназии им.Александра Невского из Заволжья Егор Березин, подготовивший сочинение "Вечные жители улиц", и две юные художницы: ученицы восьмого класса Анастасия Горнова из детского дома Городца и Виктория Жесткова из городецкой школы-интерната №9. Кроме того, награду вручили 11-класснице из Центра социальной помощи семье и детям Городецкого района Анне Любченко, которая подготовила сочинение "Моя малая родина".

В номинации "Ради России жить и творить" в число лучших рисунков вошла работа Марии Воробьевой, девятиклассницы городецкой средней школы №7.

Подарки от Сергея Зуденкова также получили шестиклассница школы-интерната №9 Екатерина Мосина, сочинившая "Притчу о выборе профессии", и пятиклассник православной гимназии им.Александра Невского Арсений Федоровский, приславший на конкурс эссе под названием "Три богатыря – это мы".



Ребятам из Городецкого района вручили уникальные подарочные издания: "Русскую историю" Василия Ключевского, "Историю России с древнейших времен" Сергея Соловьева, "Историю государства Российского" Николая Карамзина, книгу Владимира Гиляровского "Москва и москвичи", избранные сочинения Льва Толстого и др.

"Участвуя в конкурсе "Голос ребенка", дети не просто делятся своими мнениями на самые актуальные темы, касающиеся развития нашей страны и Нижегородской области. Они раскрывают таланты и уже сейчас, в юном возрасте, проявляют неравнодушие ко всему происходящему в России. Впереди ребят ждет бесконечный труд, множество радостных событий и побед. Желаю всем участникам и победителям конкурса уверенности в себе, смелости, счастья, новых открытий и надежных друзей", - сказал Сергей Зуденков.

СПРАВКА:

Организаторами конкурса "Голос ребенка" являются АНО "Новое поколение" и Законодательное собрание Нижегородской области. В этом году на рассмотрение жюри поступило более четырёх тысяч сочинений и рисунков от детей в возрасте от семи до 17 лет практически из всех районов области, а также из других регионов России. Соревнование проводилось в пяти номинациях: "Ради России жить и творить", "Земля – наш общий дом", "Чтобы тело и душа были молоды", "Работа, которую мы выбираем", а также "Совет государственному человеку", приуроченной к 25-летию Законодательного собрания. Лучшими признаны девять коллективов учреждений среднего, дополнительного образования и работы 65 детей.