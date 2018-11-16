Маршрутка насмерть сбила пешехода в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 27 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Маршрутка насмерть сбила пешехода в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 27 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 17:00 на ул. Космическая, 17А. Согласно информации, 32-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №67, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть.

В результате ДТП пешеход погиб, его личность и место жительства устанавливаются.