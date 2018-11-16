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Общество

Первым оператором АСОП в Нижегородской области стал "Ситикард"

28 ноября 2018 11:25  [78] Общество

Первым оператором АСОП в Нижегородской области стало ООО "Ситикард". Такое решение было принято на заседании комиссии по отбору операторов автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) в региональном минтрансе 27 ноября 2018 года.

Вопросы подключения к АСОП обсудили с руководителями муниципалитетов и перевозчиками 13-ти районов области. Все они выразили свою готовность к внедрению системы. Такие совещания в ближайшее время пройдут с представителями всех районов.
 

Кто может стать оператором АСОП
Операторами АСОП могут стать любые юрлица и ИП, имеющие возможность и желание создать и обеспечить функционирование АСОП. Требования к заявителям размещены на сайте минтранса.

Сколько операторов могут работать в области
В соответствии с техническими особенностями оборудования, планируемого к использованию, на территории области может быть отобрано до трех операторов АСОП. Перевозчики в праве самостоятельно, в рамках закона определять, к какому именно оператору АСОП они хотят подключиться.
При этом, транспортные карты одного оператора можно будет использовать на транспортных средствах, обслуживаемых другим оператором, без взимания каких-либо доплат.

Сроки внедрения АСОП
Документ предполагает, что с 1 января 2019 года АСОП должна быть введена на всей территории Нижегородской области, в том числе на межмуниципальных маршрутах и у частных перевозчиков. В режиме реального времени перевозчики должны передавать в региональную навигационно-информационную систему данные о месте нахождения и параметрах движения автомобильного транспортного средства.

Преимущества АСОП
Система АСОП дает возможность знать, как расходуются бюджетные средства, которые идут на субсидии для льготных категорий граждан; рассчитать сумму для компенсации выпадающих доходов предприятиям, которые осуществляют перевозку льготных категорий граждан. У пассажиров появится возможность пересадок с муниципального транспорта на коммерческие маршруты, с экономией средств.

Где уже внедрена АСОП
Летом 2018 года система безналичной оплаты проезда была внедрена на всех маршрутах муниципального предприятия "БорПАП" в городе Бор, а с 1 ноября 2018 года система "Ситикард" начала работать в тестовом режиме на стационарных терминалах в Сарове.

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