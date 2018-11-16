"Государство выделило дополнительные средства на поддержку материнства и детства", - Наталья Назарова Общество

Наталья Назарова

"Государство выделило дополнительные средства на поддержку материнства и детства", - сказала депутат Государственной Думы от Нижегородской области Наталья Назарова на встрече с жителями Навашино в рамках региональной недели.

Депутат поздравила многодетных мам городского округа с прошедшим Днем матери и обсудила с ними актуальные для семей с детьми вопросы.

"Встреча была неформальной и очень теплой. Мы говорили о том, как живется семьям, о планах, проблемах. Было приятно слышать, что жители видят происходящие позитивные изменения", - сказала Наталья Назарова.

"Поддержка государством материнства и детства была и будет одним из приоритетов. В ноябре партия "Единая Россия" поддержала изменения в законодательство по увеличению ряда социальных выплат", - добавила она.

"С января 2019 года до 26 тысяч рублей вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Увеличатся также минимальные и максимальные выплаты по беременности и родам. И уже принято решение об индексации материнского капитала, к 2021 году он составит 489 тысяч рублей", - пояснила депутат.

Она также сказала, что до 2021 года на развитие демографии государство выделит свыше 1,5 трлн рублей. Контроль за эффективным использованием этих средств в регионах будет очень жестким, его станет осуществлять, в том числе, депутаты Государственной Думы РФ.