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Бизнес

НБД-Банк получил право предоставлять клиентам банковскую таможенную гарантию

28 ноября 2018 12:17  [78] Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк получил право предоставлять клиентам банковскую таможенную гарантию. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Такое право дается банкам после аккредитации в Федеральной таможенной службе. В настоящее время специалисты НБД-Банка производят тестовые испытания работы системы. Клиенты банка смогут воспользоваться новой услугой уже в I квартале 2019 года.

Услуга позволит клиентам НБД-Банка ускорить процесс получения груза на таможне и не вносить деньги на специальный лицевой счет для оплаты таможенных платежей. При оформлении банковской гарантии НБД-Банк берет на себя обязательство своевременной оплаты со стороны клиента таможенному органу. Таможенные платежи включают в себя акцизы, ввозную и вывозную пошлины, сборы на оформление, хранение, сопровождение товаров и прочее.

"Предоставить банковскую таможенную гарантию имеет право только та кредитная организация, которая находится в специальном реестре. Изменения в законодательстве, вступившие в силу во второй половине этого года, позволили НБД-Банку войти в этот реестр", - сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

"Таким образом, НБД-Банк имеет возможность предоставлять полный цикл обслуживания внешнеторговых операций - начиная от открытия и ведения валютных счетов, осуществления расчетов, в том числе с использованием набирающих популярность аккредитивов, – и вот теперь и гарантии таможенных платежей. Уверен, что новая услуга банка будет пользоваться высоким спросом среди участников внешнеэкономической деятельности", - добавил он.

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