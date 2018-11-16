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Общество

"Проект "Команда правительства" Нижегородской области номинирован на "Премию Рунета"

28 ноября 2018 14:30  [83] Общество

"Проект "Команда правительства" Нижегородской области номинирован на "Премию Рунета". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин, проект "Команда правительства" вошел в шорт-лист в номинации "Лидеры цифровой трансформации".

"Я очень горд за нашу команду, которая создала проект, вызывающий интерес на федеральном уровне. Уже сейчас наш опыт используют в других регионах. Мы вошли в шорт-лист престижного конкурса "Премия Рунета", но, безусловно, рассчитываем на победу", - сказал Глеб Никитин.

В разные годы лауреатами премии становились "Битрикс24", Tele2, МИА "Россия сегодня", "Сбербанк", Лаборатория Касперского, Яндекс, Samsung, система платежей Payler, Дневник.ру, ТАСС и другие компании.

Премия Рунета присуждается в 15-й раз. За это время лауреатами премии стали более 360 организаций. Лауреатов 2018 года объявят в рамках XV церемонии вручения Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет, которая пройдет 29 ноября в Москве.

Напомним, что презентация программы "Команда правительства", о которой глава Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости.

СПРАВКА.
Премия Рунета - общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая наиболее выдающиеся заслуги компаний-лидеров в российском сегменте "Всемирной паутины". Она учреждена Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям РФ в 2004 году. Премия объединяет представителей разных сфер: IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, государственных и общественных органов.

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