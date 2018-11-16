Карантин по бешенству объявлен в г.о. Выкса Нижегородской области после выявления заболевания у щенка Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Карантин по бешенству объявлен в г.о. Выкса Нижегородской области после выявления заболевания у щенка. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл 28 ноября 2018 года.

Согласно информации, на территории рабочего посёлка Досчатое г.о.г. Выкса по результатам лабораторных исследований было установлено бешенство головного мозга у шестимесячной собаки. 26 ноября состоялось заседание противоэпизоотической комиссии, по результатам которого было принято решение о введении карантина.

Отмечается что зарегистрированный случай бешенства является первым на территории г.о. Выкса, выявленным с начала 2018 года. "Последний случай бешенства был зарегистрирован ровно три года назад и также на территории рабочего посёлка Досчатое", - говорится в сообщении.