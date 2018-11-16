Более 17 тысяч нижегородских абонентов "Ростелекома" воспользовались услугой "Переезд" в 2018 году Общество

Более 17 тысяч нижегородских абонентов "Ростелекома" воспользовались услугой "Переезд" в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чаще всего услугой пользовались жители Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстово, Арзамаса, Уреня и Выксы.

При смене места жительства пользователям не нужно расторгать старый договор на телеком-услуги и заключать новый. С услугой "Переезд" они продолжат получать привычные сервисы, но уже по актуальному адресу. У абонентов сохранятся лицевой счет, бонусные баллы, история взаимодействия с оператором.

"Переезд - это всегда утомительно: он требует много сил, времени и финансовых затрат. Мы постарались облегчить нашим абонентам этот процесс и снять с них нагрузку по подключению телекоммуникационных сервисов. С услугой "Переезд" на новом месте их встретят любимые телеканалы, свежие премьеры и интернет с нужными параметрами", - сказал заместитель директора по работе с массовым сегментом МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" Валерий Боков-Шароградский.

Оставить заявку на переключение интернета, "Интерактивного ТВ" и домашнего телефона можно по номеру 8 800 1000 800, в центрах продаж и обслуживания компании или на сайте https://pereezd.rt.ru. Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, абонентам нужно заполнить специальную форму, указав прежний и новый адреса, а также предпочтительные даты отключения и подключения сервисов. На ресурсе можно отследить и выполнение заявки.