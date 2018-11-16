Чайную "Столбы" в Нижнем Новгороде выставили на продажу за 45 млн рублей Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Чайную "Столбы" в Нижнем Новгороде выставили на продажу за 45 млн рублей. Об этом сообщается на сайте гипернн.

Отметим, что двухэтажное кирпичное здание располагается по адресу: ул. Кожевенная,11. Площадь составляет 862,9 кв.м. Назначение: офисное, торговое и производственное.

На сайте уточняется, что к зданию подключены все центральные коммуникации, есть газ. На 90 % оно занято арендаторами.

СПРАВКА (с сайта https://nnwelcome.ru/):

Чайная "Столбы" - один из лучших образцов архитектуры классицизма в городе. Это бывший доходный дом купца Ф.П. Переплетчикова, в 1839-1840 годы перестроенный по проекту Г.И. Кизеветтера. 26 марта 1838 года проект был утвержден Николаем I, предписавшим: "Кизеветтеру объявить монаршее удовольствие за красоту его фасада".

В 1901 году здание приобрел пароходчик Д.В. Сироткин. Как многие нижегородские купцы, Сироткин занимался благотворительностью. По ходатайству Максима Горького он предоставил этот дом для чайной, а средства для обустройства которой выделил другой купец — мукомол Н.А. Бугров. 21 ноября 1901 года чайная была открыта.

В 1925-1934 годах здесь разместилась библиотека, а затем здание было превращено в типичную коммуналку. Внизу находились склады. Позднее, в 1982 году, дом был реконструирован.