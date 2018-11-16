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Общество

Депутат ЗС НО Сергей Зуденков подарил ветеранам Городецкого района подписку на газету "Новости Заволжья"

29 ноября 2018 09:28  [42] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков подарил ветеранам Городецкого района подписку на газету "Новости Заволжья". Об этом сообщает пресс-служба депутата 29 ноября 2018 года.

Согласно информации, двенадцать ветеранов района получили в подарок от Зуденкова подписку на районную газету на первое полугодие 2019-го.

Как сообщается в пресс-релизе, депутат ежегодно организует подписку на "Новости Заволжья" для активистов местного отделения общественной организации "Союз пенсионеров России", внесших особый вклад в развитие Городецкого района.

"Для многих жителей небольших городов и сел местная газета – это самое главное СМИ, потому что она публикует материалы о людях, которых читатели знают, которым верят. Особой популярностью печатная пресса пользуется, конечно же, у представителей старшего поколения. Очень важно, чтобы у ветеранов была возможность получать актуальную информацию о происходящих в области и районе событиях, о принимаемых законах, о социальной политике, о культуре и творчестве. И организация бесплатной подписки дает возможность поддержать их интерес к общественной жизни", - сказал Сергей Зуденков.

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