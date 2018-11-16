Суд обязал нижегородский минздрав и детскую больницу обеспечить детей с диабетом расходниками к медицинским изделиям Общество

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Суд обязал министерство здравоохранения Нижегородской области и детскую больницу обеспечить детей, больных сахарным диабетом, расходными материалами к медицинским изделиям. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов (ОПС) общей юрисдикции 29 ноября 2018 года.

Согласно информации, исковое заявление в суд подал прокурор Ленинского района Нижнего Новгорода. Согласно иску, областной минздрав и учреждение здравоохранения не обеспечивали больных сахарным диабетом детей расходными материалами к инсулиновой помпе, аргументируя это тем, что предоставление расходников за счет средств облбюджета не предусмотрено. При этом, по мнению прокурора, без расходных материалов использование помпы невозможно, таким образом, они должны входить в список изделий медицинского назначения, предоставляемых больным бесплатно или со скидкой.

Суд признал бездействие органа власти и организации здравоохранения незаконными и обязал их организовать обеспечение детей расходными материалами в соответствии с медицинскими показаниями.

СПРАВКА:

Пунктами 3 и 4 постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" органам исполнительной власти субъектов РФ поручено своевременно обеспечивать оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой при амбулаторном лечении по перечням групп населения и категориям заболеваний, которые утверждены указанным постановлением № 890. Сахарный диабет входит в данный перечень.