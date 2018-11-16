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Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП в Арзамасском районе Нижегородской области 28 ноября

29 ноября 2018 13:17  [107] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре человека пострадали в ДТП в Арзамасском районе Нижегородской области 28 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону

ДТП произошло в 10:10 на 10 км автодороги Выездное – Дивеево – Сатис. Согласно информации, 35-летний водитель автомобиля Toyota при обгоне не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes Benz.

В результате пострадали оба водителя и два пассажира Toyota. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

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