Четыре человека пострадали в ДТП в Арзамасском районе Нижегородской области 28 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре человека пострадали в ДТП в Арзамасском районе Нижегородской области 28 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону

ДТП произошло в 10:10 на 10 км автодороги Выездное – Дивеево – Сатис. Согласно информации, 35-летний водитель автомобиля Toyota при обгоне не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes Benz.

В результате пострадали оба водителя и два пассажира Toyota. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.