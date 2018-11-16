Символ борьбы со СПИДом появится на световом фасаде нижегородской телебашни 1 декабря Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Международный символ борьбы со СПИДом – красная лента - появится на световом фасаде нижегородской телебашни в День борьбы с ВИЧ-инфекцией 1 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора 29 ноября 2018 года.

Согласно информации, в 2018 году международный день борьбы со СПИДом будет проходить под девизом "Узнай свой ВИЧ-статус". "Проведение акции предполагает привлечение внимания людей, информирование и мобилизацию общества с целью противодействия этому медико-социальному явлению", - говорится в пресс-релизе.

В рамках акции 1 декабря с 18:00 до 20:00 по инициативе управления Роспотребнадзора на световом фасаде телебашни Нижегородского филиала РТРС будут размещены международный символ борьбы с инфекцией "красная лента" и девиз "Узнай свой ВИЧ-статус".

В этом году специалисты Управления Роспотребнадзора в рамках акции СТОПВИЧ/СПИД с 26 ноября по 8 декабря примут участие в работе Всероссийской горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции по номеру 432-29-55 .