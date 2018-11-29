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Политика

Депутаты Дзержинска Нижегородской области рассмотрят связанные с переходом на одноглавую систему вопросы 6 декабря

29 ноября 2018 17:40  [98] Политика

Фото: дума Дзержинска

Депутаты Дзержинска Нижегородской области рассмотрят связанные с переходом на одноглавую систему вопросы 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 29 ноября 2018 года.

На данный момент проекты решений, связанных с переходом на одноглавую систему власти в Дзержинске, депутаты обсудили на очередном заседании комитета по МСУ.

Так, один из проектов решений, который рекомендован к рассмотрению на заседании городской Думы 6 декабря, предусматривает избрание главы Дзержинска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, путем открытого голосования.

Кроме того, за заседании Думы будет избран председатель представительного органа власти, определено количество его заместителей, изменена структура самой Думы.

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