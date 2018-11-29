Более 100 человек тушили загоревшийся бензовоз в Кстовском районе Нижегородской области 29 ноября Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Бензовоз загорелся на автозаправке в поселке Дружный Кстовского района Нижегородской области днём 29 ноября 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в 15:49. Отмечается, что существовала угроза взрыва и распространения огня на соседние строения.

Но по уточнённой информации на 17:10 повышенному рангу пожара №3 был дан отбой. В 17:01 пожар был локализован на площади 200 кв. метров.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

На место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий участвовали 100 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 90 человек и 22 единицы техники.