Внедрение в клиническую практику нейрохирургии новых технологий обсуждают в Нижнем Новгороде Общество

Конференция нейрохирургов в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Научно-практическая конференция нейрохирургов проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и првительства Нижегородской области.

Конференция посвящена современным проблемам нейрохирургии и призвана оказать содействие в развитии и широком внедрении в клиническую практику новых технологий

"Неслучайно именно в Нижнем Новгороде в очередной раз проводится нейрохирургическая конференция, в которой принимают участие ведущие нейрохирурги Российской Федерации. Нейрохирургическая школа профессора Фраермана из Нижнего Новгорода известна далеко за пределами Нижегородского региона", - сказал губернатор области Глеб Никитин.

От имени главы региона и правительства Нижегородской области участников конференции приветствовал и.о. заместителя губернатора Сергей Шевченко.

"Участие в конференции ведущих нейрохирургов России говорит о том, что авторитет мероприятия очень высок. Специалисты со всей страны сегодня имеют уникальную возможность получить актуальную информацию для повышения уровня своей квалификации, внедрения новых форм организации нейрохирургической службы, повышения качества оказания медицинской помощи", - отметил Сергей Шевченко.

По мнению профессора Фраермана, нижегородские нейрохирурги давно работают на уровне своих коллег из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Мы надеемся, что эта конференция станет толчком для помощи нам в приобретении необходимой аппаратуры для более эффективного лечения наших пациентов", - добавил Александр Фраерман.

Новейшие технологии предполагают наличие новейших аппаратов, инструментов, новых клинических подходов. И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко напомнил, что создание регионального онкологического кластера ядерной медицины - одна из приоритетных задач Стратегии развития Нижегородской области.

"Онкокластер подразумевает, в том числе, и раздел нейроонкологии, включающий в себя модернизацию материально-технической нижегородских базы нейроонкологов", - добавил Сергей Шевченко.

Напомним, что в мае правительство Нижегородской области прорабатывало вопрос создания в регионе центра ядерной медицины. Как сообщал тогда Глеб Никитин, речь идет о центре диагностики и лечения онкологических заболеваний, который будет включать в себя не только коечный фонд и отделения терапии, но и научно-исследовательский блок.