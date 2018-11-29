И.о. главы Дзержинска Нижегородской области Иван Носков остался недоволен ходом капремонта Общество

И.о. главы Дзержинска Нижегородской области Иван Носков остался недоволен ходом капремонта. 29 ноября 2018 года он осмотрел дома, где ремонт должен быть завершен до конца этого года.

В план объезда вошли дома №9 и №27/1 по пр. Дзержинского и №20 по ул. Маяковского (заказчик работ – Нижегородский фонд капитального ремонта МКД, подрядчик – ЗАО "Нижегородспецстроймонтаж", срок завершения капремонта – конец декабря текущего года, часть работ перенесли на 2019 год).

Кроме того, Иван Носков осмотрел дома по следующим адресам: пр. Циолковского, 32, 36, 44; ул. Народная, 14, 16. Здесь заказчиком работ выступает МКУ "Городское жилье", подрядчиком – ООО "Генмонтажстрой". На указанных домах капремонт должен был окончиться 30 августа 2018 года, однако работы на этих объектах продолжаются.

Иван Носков выразил недовольство не только срывом сроков контракта, но и тем, что в настоящее время на ряде домов ведутся работы снаружи зданий (например, устройство отмостки, ремонт межпанельных швов), которые, по его мнению, можно было сделать в летний период. Также руководитель администрации негативно оценил состояние подвалов и коммуникаций.

"Штрафные санкции будут применены, подрядчик наказан. Любой подрядчик должен понимать, что в случае нарушения сроков или невыполнения обязательств его будут жестко наказывать рублем", - обратил внимание он.



Как рассказал начальник управления реализации проектов капитального ремонта МКД Фонда капитального ремонта МКД Нижегородской области Николай Поснов, задержка сроков сдачи работ – распространенное явление. Вместе с тем в фонде отмечают и позитивные моменты, связанные например, с передачей функции технического заказчика на уровень муниципалитета.

"В Дзержинске уже применили согласование с ресурсоснабжающими организациями, что уменьшает сроки выполнения работ в то время, как в других районах идет приостановка на время данного согласования. Также администрация постоянно контролирует подрядчика, как говорится, "у себя дома" и соответствующим образом принимает работы", - рассказал он.