И.о. главы Дзержинска Нижегородской области Иван Носков остался недоволен ходом капремонта. 29 ноября 2018 года он осмотрел дома, где ремонт должен быть завершен до конца этого года.
В план объезда вошли дома №9 и №27/1 по пр. Дзержинского и №20 по ул. Маяковского (заказчик работ – Нижегородский фонд капитального ремонта МКД, подрядчик – ЗАО "Нижегородспецстроймонтаж", срок завершения капремонта – конец декабря текущего года, часть работ перенесли на 2019 год).
Кроме того, Иван Носков осмотрел дома по следующим адресам: пр. Циолковского, 32, 36, 44; ул. Народная, 14, 16. Здесь заказчиком работ выступает МКУ "Городское жилье", подрядчиком – ООО "Генмонтажстрой". На указанных домах капремонт должен был окончиться 30 августа 2018 года, однако работы на этих объектах продолжаются.
Иван Носков выразил недовольство не только срывом сроков контракта, но и тем, что в настоящее время на ряде домов ведутся работы снаружи зданий (например, устройство отмостки, ремонт межпанельных швов), которые, по его мнению, можно было сделать в летний период. Также руководитель администрации негативно оценил состояние подвалов и коммуникаций.
"Штрафные санкции будут применены, подрядчик наказан. Любой подрядчик должен понимать, что в случае нарушения сроков или невыполнения обязательств его будут жестко наказывать рублем", - обратил внимание он.
Как рассказал начальник управления реализации проектов капитального ремонта МКД Фонда капитального ремонта МКД Нижегородской области Николай Поснов, задержка сроков сдачи работ – распространенное явление. Вместе с тем в фонде отмечают и позитивные моменты, связанные например, с передачей функции технического заказчика на уровень муниципалитета.
"В Дзержинске уже применили согласование с ресурсоснабжающими организациями, что уменьшает сроки выполнения работ в то время, как в других районах идет приостановка на время данного согласования. Также администрация постоянно контролирует подрядчика, как говорится, "у себя дома" и соответствующим образом принимает работы", - рассказал он.
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