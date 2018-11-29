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Общество

Четыре проекта стали победителями конкурса молодежных социальных проектов в Дзержинске Нижегородской области

30 ноября 2018 15:55  [293] Общество

Четыре проекта стали победителями конкурса молодежных социальных проектов в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 30 ноября 2018 года.

На реализацию 4 проектов-победителей будет направлено в общей сложности более 200 тысяч рублей

Согласно информации, 29 ноября в Дзержинске состоялась очная защита молодежных социальных проектов и подведение итогов Конкурса молодежных социальных проектов.

Всего на конкурс было представлено 12 проектов, подготовленных молодежными лидерами Дзержинска. При оценке преимущество отдавалось тем проектам, которые разработаны и реализуются силами молодежи, обеспечивают развитие у неё навыков самостоятельной жизнедеятельности; предполагают инновационные подходы; предусматривают сотрудничество и взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и общественными объединениями; предусматривают собственный вклад исполнителя.

По результатам голосования победителями были признаны: Елена Туманова за проект "Международная образовательная акция "Тотальный диктант" в г.Дзержинске" (сумма гранта – 28,4 тысячи рублей); Илья Спиченков за проект "Дыхание города" (сумма гранта - 99 тысяч рублей); Максим Токарев, проект "Реконструкция Дзержинского скейтпарка" (сумма гранта - 57 тысяч рублей); Надежда Ступницкая с проектом "Поисково-спасательный отряд "Волонтер-Дзержинск" (сумма гранта – 27,6 тысячи рублей).

Общая сумма финансирования проектов-победителей составит 212 тысяч рублей. Все проекты будут реализованы на территории городского округа до 31 мая 2019 года.

СПРАВКА:
Организатором конкурсного отбора является администрация города Дзержинска. Прием заявок на конкурс молодежных социальных проектов осуществлялся с 18 октября по 15 ноября 2018 года. В конкурсе могли принять участие физические лица в возрасте от 18 до 30 лет включительно, зарегистрированные, работающие или учащиеся на территории городского округа.

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