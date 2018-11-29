"Нижегородская область в ближайшие шесть лет получит на благоустройство больше 10 млрд рублей", - Глеб Никитин Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"Нижегородская область в ближайшие шесть лет получит на благоустройство больше 10 млрд рублей", - сказал губернатор региона Глеб Никитин.

Он пояснил, что эти деньги область получит в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", с учетом федеральных конкурсов и софинансирования из федерального бюджета.

Глеб Никитин сказал, что в 2017 году большинство муниципалитетов занимались благоустройством за счет местных бюджетов и грантов. 30 ноября в области подвели итоги конкурса "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности". В этом году конкурс проходит уже в 13 раз, заявки на участие в нем подали 49 районов Нижегородской области и восемь районов Нижнего Новгорода.

В 2018 году конкурсанты были разделены на шесть групп по социально-экономическим показателям. Среди неоднократных призеров конкурса прошлых лет в этом году лучшим оказался Саров, на втором месте - Семеновский городской округ, на третьем - Шарангский район.