Последние новости рубрики Спорт
30 ноября 2018 19:54  [79] ХК "Торпедо" впервые в истории сыграет со сборной Великобритании в 2019 году
29 ноября 2018 13:26  [1500] Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл казанскому "Ак Барсу" со счётом 5:1
27 ноября 2018 09:51  [1553] Нижегородский ХК "Торпедо" уступил магнитогорскому "Металлургу" со счётом 4:5
27 ноября 2018 09:32  [251] Игрок нижегородского ХК "Торпедо" Филип Хольм признан лучшим защитником 11-й игровой недели чемпионата КХЛ
26 ноября 2018 11:34  [305] Более 200 юношей приняли участие в турнире по боевому самбо в Нижнем Новгороде в преддверии Дня морской пехоты
26 ноября 2018 09:28  [191] Нижегородский ХК "Старт" сыграл вничью с ульяновской "Волгой" 25 ноября
25 ноября 2018 13:06  [186] Глеб Никитин поздравил Вячеслава Василевского с победой в супербое ММА "Кубка Дружбы"
24 ноября 2018 20:58  [1654] Глеб Никитин поздравил с победой ФК "Нижний Новгород" и ХК "Торпедо"
24 ноября 2018 00:24  [278] ФК "Нижний Новгород" проведет домашний матч с "Томью" 24 ноября
23 ноября 2018 13:27  [219] Награждение победителей турниров фехтовальщиков состоялось в Нижегородской области
Спорт

ХК "Торпедо" впервые в истории сыграет со сборной Великобритании в 2019 году

30 ноября 2018 19:54  [79] Спорт

Фото: С сайта Торпедо

Хоккейный клуб (ХК) "Торпедо" впервые в истории сыграет со сборной Великобритании в 2019 году. Об этом сообщает нижегородская команда.

Международные выставочные матчи между командами состоятся на территории Англии. В частности, 27 апреля поединок пройдет в английском городе Ноттингем, а 28 апреля - в Шеффилде.

По словам генерального директора хоккейного клуба "Торпедо" Яна Голубовского, представлять Нижегородскую область, КХЛ и всю Россию в столь интересных и рейтинговых выставочных матчах - большая честь для клуба.

"Уверен, что предстоящие матчи оставят приятные эмоции в сердцах наших болельщиков и навсегда останутся важным событием в истории команды", - сказал Ян Голубовский.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав правления клуба "Торпедо" во второй половине 2018 года и стал его председателем.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Хоккей
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph