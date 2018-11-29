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Хоккейный клуб (ХК) "Торпедо" впервые в истории сыграет со сборной Великобритании в 2019 году. Об этом сообщает нижегородская команда.
Международные выставочные матчи между командами состоятся на территории Англии. В частности, 27 апреля поединок пройдет в английском городе Ноттингем, а 28 апреля - в Шеффилде.
По словам генерального директора хоккейного клуба "Торпедо" Яна Голубовского, представлять Нижегородскую область, КХЛ и всю Россию в столь интересных и рейтинговых выставочных матчах - большая честь для клуба.
"Уверен, что предстоящие матчи оставят приятные эмоции в сердцах наших болельщиков и навсегда останутся важным событием в истории команды", - сказал Ян Голубовский.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав правления клуба "Торпедо" во второй половине 2018 года и стал его председателем.
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