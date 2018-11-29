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Общество

Два случая незаконной охоты на кабана выявлено в Сергачском районе Нижегородской области

01 декабря 2018 11:05  [273] Общество
Два случая незаконной охоты на кабана выявлено в Сергачском районе Нижегородской области

Два случая незаконной охоты на кабана выявлено в Сергачском районе Нижегородской области

Фото: pt-zapovednik.ru

Два случая незаконной охоты на кабана выявлено в Сергачском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный комитет госохотнадзора.

В частности, случаи браконьерства произошли в конце ноября на территории местного охотугодия. Сотрудники госохотнадзора смогли оперативно установить личности восьми охотников. Кроме того, они также задержали два автомобиля на территории Пильнинского района, в одном из которых была обнаружена туша добытого кабана. Согласно информации, в настоящее время проводятся предварительные следственные мероприятия. 

В ведомстве напоминают, что за незаконную охоту размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, за одну особь кабана составляет от 90 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. 

Ранее сообщалось, что с 8 июля 2018 года штрафы за незаконную охоту увеличены с 200 до 500 тыс. рублей, также предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. За незаконную охоту, повлекшую причинение особо крупного ущерба, полагается штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Также предусмотрена ответственность за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и рыб, занесенных в Красную книгу. Теперь максимальный срок за данное правонарушение составляет четыре года лишения свободы со штрафом до 1,5 млн рублей.

Напомним, в сентябре нижегородский комитет госохотнадзора впервые начал отслеживать браконьеров с воздуха.

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