Единая Россия отмечает день рождения Единым днём приёма граждан
"Единая Россия" отмечает день рождения Единым днём приёма граждан. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии.
В частности, в свой 17-й день рождения, который отмечается сегодня, 1 декабря, "Единая Россия" проводит встречи с гражданами на площадках общественных приёмных председателя партии Дмитрия Медведева.
С утра свои двери для граждан распахнули все местные и региональные приемные по всей стране. В центральной приемной в Москве в этот день одновременно работают сразу несколько площадок, куда граждане обращаются со своими вопросами. Встречи с населением проводят представители высшего уровня законодательной власти - депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации.
Отмечается, что год от года число обратившихся в приемные председателя "Единой России" неуклонно растет, что говорит о доверии граждан к партии. По итогам 2017 года в общественные приемные обратились более 2,34 млн граждан. По состоянию на 27 ноября с начала года в приемные обратились около 2 млн человек.
Традиционно личный прием граждан 30 ноября провел председатель партии, председатель правительства Дмитрий Медведев. Люди обращались к нему с наиболее резонансными вопросами и проблемами.
"За десять лет в партию обратились более семи с лишним миллионов человек – по нашим подсчётам, 7 млн 700 тысяч человек. Люди приходят с разными темами и проблемами, по которым нужно достаточно быстро искать квалифицированный и, самое главное, наиболее эффективный ответ. В результате вашего общения, моего общения, общения моих коллег, которые присутствуют здесь и в других местах, мы, по сути, вырабатываем новые законодательные инициативы. Поэтому очень часто такие конкретные темы, с которыми приходят люди, создают повод для того, чтобы совершенствовать тот или иной закон, изменить закон, изменить правила. В этом случае конкретное обращение становится важным для большого количества людей", - сообщил накануне Медведев.
По словам секретаря Генерального совета "Единой России", вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, институт общественных приемных партии это один из ключевых инструментов по разрешению проблем людей на местах. Он подчеркнул, что это действенный механизм коммуникаций и обратной связи с людьми. Так, за четыре дня в общественные приемные председателя партии "Единая Россия" уже обратилось порядка 215 тыс. граждан. "Ни один вопрос мы не оставим без внимания" , - заверил секретарь генсовета партии.
В Нижегородской области ко Дню рождения "Единой России" во всех партийных общественных приемных региона также проходят приемы граждан. Кроме того, для встречи с жителями организованы сотни дополнительных площадок.
Руководитель Нижегородской региональной приемной председателя партии Виктор Лунин подчеркнул, что в Нижегородской области накоплен значительный опыт организации такой работы с представителями всех социальных групп. "Характерно, что приемы не ограничиваются только стенами региональной и местных общественных приемных. Они проводятся на дополнительных площадках в домах культуры и сельских клубах, библиотеках, центрах досуга, в приемных депутатов, нередко и под открытым небом на объектах социального назначения", - продолжил он.
Как сообщили в штабе по подготовке и проведению недели приема граждан, особый акцент делается на организацию встреч с избирателями в отдаленных поселениях. При этом партийный актив ориентируется на разнообразные формы рассмотрения обращений – это встречи с молодежными и ветеранскими объединениями, круглые столы "горячие линии", тематические приемы и консультации, мобильные группы по отбору наиболее острых проблем.
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