"Единая Россия" отмечает день рождения Единым днём приёма граждан Политика

Единая Россия отмечает день рождения Единым днём приёма граждан

"Единая Россия" отмечает день рождения Единым днём приёма граждан. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии.

В частности, в свой 17-й день рождения, который отмечается сегодня, 1 декабря, "Единая Россия" проводит встречи с гражданами на площадках общественных приёмных председателя партии Дмитрия Медведева.

С утра свои двери для граждан распахнули все местные и региональные приемные по всей стране. В центральной приемной в Москве в этот день одновременно работают сразу несколько площадок, куда граждане обращаются со своими вопросами. Встречи с населением проводят представители высшего уровня законодательной власти - депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации.

Отмечается, что год от года число обратившихся в приемные председателя "Единой России" неуклонно растет, что говорит о доверии граждан к партии. По итогам 2017 года в общественные приемные обратились более 2,34 млн граждан. По состоянию на 27 ноября с начала года в приемные обратились около 2 млн человек.

Традиционно личный прием граждан 30 ноября провел председатель партии, председатель правительства Дмитрий Медведев. Люди обращались к нему с наиболее резонансными вопросами и проблемами.

"За десять лет в партию обратились более семи с лишним миллионов человек – по нашим подсчётам, 7 млн 700 тысяч человек. Люди приходят с разными темами и проблемами, по которым нужно достаточно быстро искать квалифицированный и, самое главное, наиболее эффективный ответ. В результате вашего общения, моего общения, общения моих коллег, которые присутствуют здесь и в других местах, мы, по сути, вырабатываем новые законодательные инициативы. Поэтому очень часто такие конкретные темы, с которыми приходят люди, создают повод для того, чтобы совершенствовать тот или иной закон, изменить закон, изменить правила. В этом случае конкретное обращение становится важным для большого количества людей", - сообщил накануне Медведев.

По словам секретаря Генерального совета "Единой России", вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, институт общественных приемных партии это один из ключевых инструментов по разрешению проблем людей на местах. Он подчеркнул, что это действенный механизм коммуникаций и обратной связи с людьми. Так, за четыре дня в общественные приемные председателя партии "Единая Россия" уже обратилось порядка 215 тыс. граждан. "Ни один вопрос мы не оставим без внимания" , - заверил секретарь генсовета партии.

В Нижегородской области ко Дню рождения "Единой России" во всех партийных общественных приемных региона также проходят приемы граждан. Кроме того, для встречи с жителями организованы сотни дополнительных площадок.

Руководитель Нижегородской региональной приемной председателя партии Виктор Лунин подчеркнул, что в Нижегородской области накоплен значительный опыт организации такой работы с представителями всех социальных групп. "Характерно, что приемы не ограничиваются только стенами региональной и местных общественных приемных. Они проводятся на дополнительных площадках в домах культуры и сельских клубах, библиотеках, центрах досуга, в приемных депутатов, нередко и под открытым небом на объектах социального назначения", - продолжил он.

Как сообщили в штабе по подготовке и проведению недели приема граждан, особый акцент делается на организацию встреч с избирателями в отдаленных поселениях. При этом партийный актив ориентируется на разнообразные формы рассмотрения обращений – это встречи с молодежными и ветеранскими объединениями, круглые столы "горячие линии", тематические приемы и консультации, мобильные группы по отбору наиболее острых проблем.