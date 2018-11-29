СУ СК организовало доследственную проверку по информации об угрозах коллекторов об убийстве малолетних детей в Нижнем Новгороде Происшествия

Следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области организовало доследственную проверку по информации об угрозах коллекторов об убийстве малолетних детей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, 30 ноября региональная телекомпания выпустила в эфир сюжет, в котором говорилось об угрозах коллекторов двум женщинам-сёстрам. Эти лица якобы грозились убить их детей за долги микрофинансовой организации, средства в которой взяла мать нижегородок. Из сюжета следует, что с родственницей женщины не общались, и о том, что она взяла в займ денежные средства, не знали.

Согласно информации, по данному факту следственные органы региона организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.