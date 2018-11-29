Подомовой обход проведут в 30 городах и поселках Нижегородской области в течение декабря Общество

Подомовой обход проведут в 30 городах и поселках Нижегородской области в течение декабря. Об этом сообщает министерство информационных технологий и связи региона 2 декабря 2018 года.

В информации отмечается, что органы МСУ проведут подомовой обход в населенных пунктах вне зоны цифрового эфирного ТВ с целью определения потребности в получении компенсации.



Поименный список граждан, нуждающихся в соцподдержке, сформирован министерством социальной политики.

Жителям муниципалитетов "вне зоны ЦТВ" будет предложено ответить на следующие вопросы: какой вид телевещания принимает телевизор (спутниковое, аналоговое, кабельное, через интернет), сколько телевизоров есть в доме, наличие системы коллективного приема телевидения, относится ли гражданин к группе социальной категории граждан).

С февраля 2019 года цифровое вещание на территории региона будет повсеместным. Вместе с тем с нового года трансляция федеральных каналов в аналоговом формате начнет сокращаться.