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Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев со 100-летием радиолаборатории

02 декабря 2018 11:22  [130] Общество
Нижегородская радиолаборатория

Нижегородская радиолаборатория

Фото: Яндекс.Карты

Глеб Никитин поздравил нижегородцев со 100-летием радиолаборатории. Об этом сообщает пресс-службе правительства области 2 декабря 2018 года.

Губернатор пожелал чистого эфира всем тем, кто причастен к радио. "Организация радиолаборатории в Нижнем Новгороде стала важным этапом в развитии мировой науки и техники. Сегодня трудно представить, как в годы Гражданской войны удалось создать исследовательское и производственное учреждение такого уровня. Можно только восхищаться энтузиазмом, который проявили учёные и техники, наладившие выпуск передовой продукции в Нижнем Новгороде!" - сказал глава региона.

"Уже в 1919 году в эфире из нижегородской радиолаборатории вместо "морзянки" зазвучал человеческий голос, а в 1924 году было начато регулярное радиовещание. При заполнении эфирной сетки сотрудники лаборатории проявили себя как очень творческие люди, дав нижегородцам возможность познакомиться с шедеврами мировой культуры. Благодаря радиолаборатории импульс успешности был придан всей нижегородской радиотехнической промышленности и профильному образованию. Мы и по сей день пользуемся той сильной базой, которая была заложена в те далекие годы. Сама же лаборатория превратилась в прекрасный музей, помогающий понять историю развития этого направления российской науки и техники", - подчеркнул Глеб Никитин.

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