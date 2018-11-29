Акция "Позвонить Деду Морозу" стартовала в Нижегородской области и еще 42 городах России Культура и отдых

Акция "Позвонить Деду Морозу" стартовала в Нижегородской области и еще 42 городах России. Об этом сообщается на сайте Росрегистра.

"Наверняка, каждый из нас в детстве мечтал о том, чтобы поговорить с самим Дедом Морозом, в наши дни это сделать достаточно просто. Если вы хотите окунуть ребенка в сказку и убедить его, что волшебник действительно существует, то в таком случае вы можете набрать один из приведенных ниже номеров, и сам Дедушка Мороз лично поговорит с вашим чадом", - отмечается в информации.

На сайте уточняют, что разговор будет происходить в режиме автоответчика. При этом, Дед Мороз спросит, какой подарок хочет получить ребенок на Новый год и попросит рассказать стих. Кроме того, можно заказать видеопоздравление от Деда Мороза.

Телефон для связи с Дедом Морозом в Нижнем Новгороде: 8(831)261-39-28. Позвонить ему можно также из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, Калининграда и других городов.