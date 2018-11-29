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Полицейские задержали жителя Арзамаса Нижегородской области по подозрению в краже чугунного забора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону 2 декабря 2018 года.
Согласно информации, сотрудники ППС в Арзамасе задержали 29-летнего жителя города, передвигавшегося с фрагментом чугунного забора. В отделе полиции мужчина пояснил, что он планировал сдать похищенный пролёт забора в пункт приема металлолома и купить себе продукты питания, так как он нигде не работает и средств к существованию у него нет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому грозит до грозит до пяти лет лишения свободы.
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