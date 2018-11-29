Новый мост через р.Узолу в Нижегородской области планируется открыть до 1 сентября 2019 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт аварийного моста через р.Узолу в Городецком районе Нижегородской области планируется завершить до 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 3 декабря 2018 года.



Как напомнил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов в ходе выездного рабочего совещания на месте дорожных работ 30 ноября, мост полностью закрыли для движения в ноябре 2018 года. Строительные работы ведет ООО "Магистраль". Проект предусматривает строительство нового моста на месте старого и реконструкцию участков дорог на подъездах к мосту.

Отмечается, что объезд закрытого участка сейчас осуществляется по прилегающим дорогам. Расстояние при этом увеличилось примерно на 6 км - до 14,5 км. Схема организации движения на период строительства моста согласована с администрацией Городецкого муниципального района и с ГИБДД.

"Я знаю, что местных жителей очень волнует вопрос о сроках ремонта этого моста. Контракт с подрядчиком рассчитан на два года, но сроки запуска движения гораздо короче. Подрядчик обязуется завершить работы до 1 сентября 2019 года. Конечно, придется приостановить работы на время весеннего нереста – природе нельзя наносить ущерб", - сказал Вадим Власов.

Министр также у, что намерен лично контролировать ход ремонта моста через Узолу, в том числе и по части сроков.