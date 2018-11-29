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Происшествия

Молодая девушка погибла в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области 2 декабря

03 декабря 2018 11:32  [298] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области 2 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 20:00 на 8 км автодороги Большая Ельня – Ольгино. Согласно информации, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 21150 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota. Отмечается, что стаж у водителя отечественного автомобиля составлял 1,5 года.

В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир ВАЗа погибла. Кроме того, тяжёлые травмы получили водитель и трое других пассажиров автомобиля: двое молодых людей 18 и 20 лет, а также 14-летняя девочка. Все они госпитализированы. По информации УГИБДД, у молодых людей диагностированы сочетанные травмы, девочка получила множественные переломы, в том числе, позвоночника.

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