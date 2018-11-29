Межрегиональный молодежный Александро-Невский форум состоялся в Городце Общество

Участники IV Александро-Невского форума Фото: Офицальная страница форума в соцсети

Межрегиональный молодежный IV Александро-Невский форум состоялся с 1 по 2 декабря в Городце Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Темой парламентской смены стало "Молодежь – Будущее России: Свобода и Ответственность". В форуме приняли участие представители молодежных парламентских структур субъектов ПФО, молодежных палат муниципальных образований Нижегородской области, студенческий актив.

По словам организаторов, цель мероприятия - объединение представителей молодежных парламентских структур и молодежного актива Приволжского федерального округа для формирования современных подходов развития молодежной политики в рамках активизации духовного, демографического, интеллектуального, трудового, инновационного потенциала молодого поколения.

"Сегодня перед нами стоит большая задача - формирование системы воспитания и социализации молодежи. Новое поколение россиян должно вырасти деятельно-волевым, здоровым и трудолюбивым, готовым и умеющим сознательно регулировать свое поведение, проявлять целеустремленность, настойчивость и самообладание. Уверена, что участники форума смогли найти альтернативные пути развития молодого поколения", - сказала председатель Молодежного парламента при ОЗС Татьяна Скоробогатова.

Организатором форума выступил Молодежный парламент при поддержке ОЗС и Городецкой епархии.