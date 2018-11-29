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Происшествия

Двое несовершеннолетних пешеходов пострадали в ДТП в Ленинском районе Нижнего Новгорода 3 декабря

04 декабря 2018 12:34  [532] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое несовершеннолетних пешеходов пострадали в ДТП в Ленинском районе Нижнего Новгорода 3 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Так, в 08:45 на ул. Дружбы, 56 водитель автомобиля Opel совершил наезд на 15-летнюю девушку, переходившую дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. Медицинская помощь школьнице была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Вечером этого же дня, в 20:05, у дома №121 на ул. Баумана автомобиль сбил 15-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Школьник госпитализирован, обстоятельства произошедшего уточняются.

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