МФЦ в Нижнем Новгороде оказали около 1 млн услуг за январь-ноябрь 2018 года Общество

Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Многофункциональные центры в Нижнем Новгороде оказали около 1 млн услуг за январь-ноябрь 2018 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации.

Как сообщается в пресс-релизе, мэр города Владимир Панов 3 декабря 2018 года проинспектировал работу нового МФЦ в ТЦ "РИО", который начал работу в тестовом режиме.

Как напомнила директор МКУ "МФЦ" Светлана Мусарская, канавинское отделение центра переехало в ТЦ "РИО" с улицы Литвинова. По её словам, в новом помещении 37 приемных окон, шесть из которых, по поручению Владимира Панова, открыты для юридических лиц. "Сейчас прием и выдача документов проводится в тестовом режиме, и серьезных сбоев в системе пока не было. За эту неделю в отделении планируется закончить все работы", – рассказала она.

В ходе инспекции мэр города отметил, что в новом центре созданы все условия для клиентов, в том числе для маломобильных граждан: подъезды, лифт, на входе установлена кнопка для вызова сотрудника. Также оборудуется детская комната.

Владимир Панов пояснил, что в 2018 году горадминистрация сделала анализ всех городских многофункциональных центров. "В результате был выявлен ряд проблем – неудобные парковки, отсутствие условий для маломобильных граждан и другие. Поэтому администрация вела переговоры с городскими торговыми центрами по поводу предоставления на безвозмездной основе для размещения отделов МФЦ по новым стандартам. МФЦ в Канавинском районе уже работает, но в тестовом режиме. Со следующей недели специалисты отдела продолжат трудиться в штатном режиме", – отметил Владимир Панов.

Глава города отметил, что в конце декабря будет открыт новый многофункциональный центр в ТЦ "Ганза".



СПРАВКА:

В настоящее время отделения МКУ "МФЦ" предоставляют услуги в каждом районе города Нижнего Новгорода. Это 173 услуги: услуги Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, региональных органов власти, муниципальные услуги администрации города Нижнего Новгорода. Режим работы: с 8.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 15.00 в субботу.