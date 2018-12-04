Нижегородская область в 2019 году получит 1,6 млрд рублей в рамках нацпроекта "Демография" Общество

Глеб Никитин

Нижегородская область в 2019 году получит 1,6 млрд рублей в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В состав национального проекта "Демография" входит пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение", "Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт – норма жизни".

Объем финансирования стал известен по итогам подведения итогов заявочной кампании по привлечению средств федерального бюджета на реализацию национальных проектов.

В 2019 -2021 годах Нижегородская область получит на реализацию нацпроекта "Демография" 6,5 млрд рублей. Эти средства позволят реализовать ряд значимых мероприятий.

По словам Глеба Никитина, в 2019-2021 годах не менее 19,8 тысяч нуждающихся семей смогут получить ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и третьего или последующего ребенка.

Кроме того, средства планируется направить на переобучение и повышение квалификации почти 2 тысяч женщин, которые находятся в декретном отпуске, создать не менее 5 тысяч дополнительных мест в яслях и создать 100 групп в детских садах.

Также губернатор добавил, что реализация нацпроекта позволит внедрить систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории региона; обеспечить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста для повышения их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности (предполагается обеспечить 5,3 тысячи человек), создать сеть региональных гериатрических центров (27 кабинетов с общей коечной мощностью 90 коек).

Глеб Никитин также сказал, что нацпроект позволит создать в регионе 14 центров здоровья для взрослого населения.