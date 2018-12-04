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Общество

Глеб Никитин подписал постановление об утверждении границ охранной зоны "дома Чирикова" в Нижнем Новгороде

05 декабря 2018 07:01  [91] Общество
ул. Гоголя,19

ул. Гоголя,19

Фото: google maps

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление правительства об утверждении охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в котором жил писатель Чириков Евгений Николаевич" в Нижнем Новгороде. Постановление опубликовано на портале официальной информации 4 декабря 2018 года.

Дом расположен на ул. Гоголя, 19 (литеры А, А1).

Губернатор подчеркнул, что Евгений Чириков – очень яркая фигура в истории русской литературы, чья жизнь и судьба неразрывно связаны с Нижним Новгородом. "Нам необходимо сохранять память о писателе. Неотъемлемой частью этой работы как раз и является охрана фрагмента той городской среды, в которой он жил в Нижнем Новгороде на рубеже веков", - отметил Глеб Никитин.

Постановлением устанавливаются специальные требования по использованию территорий, прилегающих к объекту культурного наследия. Так, в границе охранной зоны запрещено возведение объектов капитального и некапитального строительства, прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия и окружающую застройку.

СПРАВКА:
Евгений Николаевич Чириков (1864-1932 гг) — известный прозаик, драматург и публицист. Его произведения были популярны в среде русской демократической интеллигенции. В период с 1901 по 1917 печатаются более двух десятков томов его произведений. После вынужденной эмиграции в 1920 году Е.Н.Чириков продолжил вести активную творческую и общественную деятельность. Умер Чириков в 1932 году в Праге. В доме по ул.Гоголя (до 1912 года – Телячья) Евгений Чириков вместе со своей семьей проживал с 1902 по 1904 годы. В 2004 году в честь 140-летия писателя на фасаде дома установлена охранно-аннотационная доска: "Объект культурного наследия регионального значения. Дом А.А.Никитина. Построен в 1854 году. Архитектор И.И.Ужумедский-Грицевиц. В этом доме в 1902-1904 гг. жил писатель Евгений Николаевич Чириков".

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