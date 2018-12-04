Депутат ЗС НО Сергей Зуденков провел приемы граждан в Городце, Сокольском и Чкаловске Политика

Посетители приёмной депутата в Городце Фото: пресс-служба депутата

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков провел встречи с гражданами в районах 22-го избирательного округа в рамках декады местных и региональных приемов, объявленной во всей стране по инициативе председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба депутата 5 декабря 2018 года.

Так, в ходе встречи с жителями г.о.г. Сокольский 26 ноября к депутату обратилась за помощью женщина, у которой сгорел дом. Материальная помощь для закупки строительных материалов и восстановления жилища ей будет оказана в ближайшее время.

29 ноября депутатский прием состоялся в Городце: к Сергею Зуденкову обратились семь человек. Большинству из них требовалась консультационная помощь, в частности, по вопросам оплаты услуг ЖКХ, благоустройства, по юридическим вопросам. Кроме того, житель города Павел Коныгин обратился к депутату с просьбой выделить средства на праздничное мероприятие, посвященное 30-летию с момента вывода Советских войск из Афганистана. Материальная помощь будет оказана в начале 2019 года. Памятные мероприятия пройдут во всех регионах нашей страны 15 февраля.

Обращение поступило также от жильцов дома по ул.Мелиораторов в Городце, которые утверждают, что решение о переводе одного из помещений многоэтажки в нежилое было принято без их согласия, а подписи собственников квартир в протоколе, якобы, поддельные. В одном из нежилых помещений в доме, где в основном проживают инвалиды по зрению и пенсионеры, разместилась школа иностранных языков. Соседи частного предпринимателя, организовавшего здесь школу, заявляют о массе неудобств, связанных с дополнительным шумом, стихийной парковкой автомобилей во дворе. Сергей Зуденков направил депутатские запросы в органы внутренних дел, управление образования Городецкого района, в ИФНС и на имя главы администрации с просьбой дать правовую оценку обоснованности действий частного предпринимателя, чтобы помочь жильцам дома разобраться в ситуации.

Также встреча с избирателями состоялась 1 декабря в г.о. Чкаловск. В приемную депутата обратились пять жителей городского округа, которым в основном нужна была юридическая помощь в вопросах о наследстве, о долевой собственности, о трудовом законодательстве. По итогам встречи было направлено два обращения: в полицию и домоуправляющую компанию по поводу обеспечения законности прав дольщиков в одной из квартир.