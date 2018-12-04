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Общество

Глеб Никитин подписал постановление о порядке контроля за долевым строительством в Нижегородской области

05 декабря 2018 11:14  [27] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об утверждении порядка организации и осуществления государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 4 декабря 2018 года.

Согласно постановлению, государственный контроль поспособствует выявлению, предупреждению и пресечению нарушений законодательства застройщиками, которые привлекают средства дольщиков при строительстве объектов.

Полномочия по осуществлению контроля на территории региона по решению Глеба Никитина возложены на Инспекцию государственного строительного надзора Нижегородской области. "Госстройнадзору необходимо будет оценить деятельность застройщиков многоквартирных домов и определить их категорию риска для дальнейшего учета при подготовке ежегодных планов проверок", - отметил Глеб Никитин.

В отношении застройщиков, отнесенных к группе среднего риска, плановые проверки будут проходить не чаще раза в год, деятельность застройщиков из значительной категории риска будет проверяться один раз в год. Также инспекция уполномочена проводить внеплановые проверки.

Кроме того, Инспекция госстройнадзора будет вести перечень застройщиков с указанием присвоенной категории риска, который будет размещен на странице инспекции на сайте правительства Нижегородской области. Перечень будет обновляться не реже раза в квартал. "Таким образом, любой нижегородец, собирающийся вложить свои деньги в долевое строительство, сможет узнать, к какой категории риска отнесен его потенциальный застройщик", - рассказал Глеб Никитин.

Напомним, что ранее по поручению губернатора Инспекция госстройнадзора разработала систему ежеквартального мониторинга соблюдения застройщиками примерных графиков производства работ. Это позволяет своевременно выявить потенциально проблемные объекты, строящиеся с участием средств дольщиков. С учетом отклонения застройщика от примерного графика, каждый строящийся объект относится к одной из трех зон. Объекты в "красной зоне риска" находятся на постоянном контроле Инспекции госстройнадзора. Таких застройщиков вместе с представителями муниципалитетов, на чьей территории расположены проблемные дома, регулярно вызывают на совещания в правительство области, чтобы вместе найти пути выхода из сложившейся ситуации.

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