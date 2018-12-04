Последние новости рубрики Бизнес
05 декабря 2018 16:06  [40] "ЕЦМЗ" закупит рыбу для школ Нижнего Новгорода на сумму 16 млн рублей без конкурса
05 декабря 2018 13:37  [79] Нижегородский филиал Альфа-Банка за 9 месяцев увеличил операционную прибыль на 22%
04 декабря 2018 19:49  [1363] Скоростной катер, разработанный в Нижегородской области, победил в конкурсе "100 лучших товаров России"
04 декабря 2018 16:01  [213] "ЗВМ планирует занять 15% российского рынка производства титана", - Дмитрий Шевченко
04 декабря 2018 15:23  [240] "Объем инвестиций во второй этап программы развития ВЛЗ оценивается в 100–130 млн рублей", - Юрий Бобков
04 декабря 2018 14:44  [254] "Дробмаш" в 2019 году планирует выйти на новые рынки с импортозамещающим оборудованием", - Михаэль Мюллер
04 декабря 2018 14:35  [297] Более 160 нижегородских бизнесменов приняли участие в этапе международного чемпионата по управлению бизнесом "Кубок Волги"
04 декабря 2018 14:03  [244] "Транскузмаш" к концу первого года деятельности планирует выйти на выпуск 750 аппаратов в месяц", - Леонид Руденко
04 декабря 2018 13:51  [257] "После внедрения "Бережливых технологий" мы рассчитываем на повышение эффективности производства на 20–30%", - Максим Клочай
04 декабря 2018 12:54  [254] "Мы намерены через некоторое время сами сформировать российский рынок порошковой металлургии", - Артём Максимов
Бизнес

"ЕЦМЗ" закупит рыбу для школ Нижнего Новгорода на сумму 16 млн рублей без конкурса

05 декабря 2018 16:06  [40] Бизнес

Фото: с сайта "ЕЦМЗ"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"ЕЦМЗ" закупит рыбу для школ Нижнего Новгорода на сумму 16,26 млн рублей без конкурса. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Контракт с единственным поставщиком - ООО "Лунское море" заключен без проведения процедуры торгов.

Поставлено будет почти 53 тонны мороженой рыбы, в том числе филе горбуши (315 рублей за 1 кг), филе пикши (310 рублей за 1 кг) и слабосоленой сельди (110 рублей за 1 кг).

В стоимость входят расходы поставщика по производству, хранению, доставке, погрузке, разгрузке, сертификации товара, а также все иные расходы, связанные с исполнением поставщиком обязательств по договору.

Срок поставки продуктов: с даты заключения договора до 31 декабря 2018 года.

Отметим, что по итогам мониторинга розничных цен, размещенном на сайте нижегородского УФАС, средняя цена 1 кг неразделанной мороженой рыбы составляет 182 рубля по данный на ноябрь 2018 года.

Если сравнить стоимость рыбы в сетевых магазинах Нижнего Новгорода 5 декабря, то к примеру, свежемороженая горбуша в "Spar" стоит 329 рублей, в "Перекрестке" – 339 рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph