"ЕЦМЗ" закупит рыбу для школ Нижнего Новгорода на сумму 16 млн рублей без конкурса Бизнес

Фото: с сайта "ЕЦМЗ"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"ЕЦМЗ" закупит рыбу для школ Нижнего Новгорода на сумму 16,26 млн рублей без конкурса. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Контракт с единственным поставщиком - ООО "Лунское море" заключен без проведения процедуры торгов.

Поставлено будет почти 53 тонны мороженой рыбы, в том числе филе горбуши (315 рублей за 1 кг), филе пикши (310 рублей за 1 кг) и слабосоленой сельди (110 рублей за 1 кг).

В стоимость входят расходы поставщика по производству, хранению, доставке, погрузке, разгрузке, сертификации товара, а также все иные расходы, связанные с исполнением поставщиком обязательств по договору.

Срок поставки продуктов: с даты заключения договора до 31 декабря 2018 года.

Отметим, что по итогам мониторинга розничных цен, размещенном на сайте нижегородского УФАС, средняя цена 1 кг неразделанной мороженой рыбы составляет 182 рубля по данный на ноябрь 2018 года.

Если сравнить стоимость рыбы в сетевых магазинах Нижнего Новгорода 5 декабря, то к примеру, свежемороженая горбуша в "Spar" стоит 329 рублей, в "Перекрестке" – 339 рублей.