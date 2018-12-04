Теннис хотят внедрить в нижегородских школах в качестве дополнительного урока Общество

Здание Законодательного собрания Фото: НИА Нижний Новгород

Теннис хотят внедрить в школах Нижегородской области в качестве дополнительного урока. Об этом сообщает пресс-служба областного Законодательного собрания.

Данный вопрос обсуждался на заседании круглого стола, который состоялся 5 декабря в Законодательном собрании. Темой обсуждения стало возобновление ранее действующей программы дополнительного образования "Теннис как третий час урока физической культуры в школе".

Ранее данная программа уже действовала в нескольких школах региона и, по мнению специалистов, позволила проявить среди учащихся интерес к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. По мнению депутатов Заксобрания, данную программу необходимо реализовать в школах в качестве дополнительного образования.

По словам присутствовавшего на заседании круглого стола президента федерации тенниса Нижегородской области Сергея Логинова, теннис в качестве дополнительного урока планируется внедрить в 24 школах Нижнего Новгорода и 30 учебных заведениях Дзержинска, Бора, Кстова, Арзамаса, Семенова, Заволжья и Городца.

По итогам круглого стола принято решение более детально проработать вопрос о внедрении дополнительного урока по теннису в школах и продлить соглашение о сотрудничестве с министерством спорта, министерством образования, Федерацией тенниса Нижегородской области и Всероссийской федерацией школьного спорта.