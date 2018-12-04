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Общество

Продажу некачественных нефтепродуктов запретят на нижегородских заправках

05 декабря 2018 16:30  [68] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Продажу некачественных нефтепродуктов запретят на заправках Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующее постановление "О введении ограничений использования нефтепродуктов и других видов топлива в Нижегородской области" подписал губернатор региона Глеб Никитин. Постановление предусматривает запрет с 1 января 2019 года продажи через топливно-раздаточное оборудование АЗС некачественных нефтепродуктов, выпускаемых не по техническому регламенту (ТС 013/2011).

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, это такие виды топлива, как судовое маловязкое, печное, газоль-керосиновая фракция и иные средние дистилляты.

"Такие дистилляты, в среднем, на 10% дешевле нормального топлива, и, люди, конечно, соблазняются дешевизной. При этом содержание серы в таких нефтепродуктах превышено в сотни раз, что очень негативно сказывается на двигателе автомобиля и приводит к дорогостоящему ремонту. И окружающей среде наносится значительный вред. Постановление поможет защитить и потребителей, и природу. Мы, кстати, такой нормативно-правовой акт приняли одними из первых по стране", - рассказал Максим Черкасов.

"Пока открытая продажа различными фракциями через колонки АЗС разрешена, но распространена больше не в Нижнем Новгороде, а в районах области. Постановление вступит в силу 1 января 2019 года. По нему предусмотрены серьезные наказания. Я на днях разговаривал со своим коллегами из других федеральных округов, все очень заинтересованы, и мы впоследствии готовы делиться опытом реализации этого постановления", - отметил руководитель приволжского управления Росстандарта Владимир Калентьев.

Постановление вступает в силу 1 января и предусматривает наказание в 50 тысяч рублей для должностных лиц и 500 тысяч рублей – для юридических. Но призвать к ответу недобросовестных продавцов топлива, продающих под видом качественного бензина фальсификат, можно и сейчас. В лаборатории по испытаниям нефтепродуктов в центре стандартизации и метрологии Росстандарта в Нижегородской области - единственной в регионе - проводится экспертиза топлива на соответствие техническому регламенту таможенного союза.

"Если вы заправляетесь, видите и по чеку, и на самой колонке написано, что это дизельное топливо, либо бензин, но есть подозрение, что топливо плохое, то сделайте забор топлива из бака автомобиля, везите к нам в лабораторию, мы его испытаем. В случае если топливо не соответствует требуемым характеристикам, автовладелец может подать в суд на предприятие, которое продало ему этот товар", - подчеркнул руководитель ФБУ "Центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области" Денис Миронов.

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