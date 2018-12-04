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Происшествия

Суд приговорил жителя Городца Нижегородской области к трём годам колонии за мошенничество с маткапиталом

06 декабря 2018 09:50  [39] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил жителя Городца Нижегородской области к трём годам колонии за мошенничество с материнским капиталом и земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 6 декабря 2018 года.

Судом установлено, что 45-летний директор риэлтерской фирмы приобрел у местной жительницы за символическую стоимость земельный участок, от которого она желала отказаться. При этом он получил подлинник свидетельства. После этого, используя изготовленные его знакомой подложные документы, мужчина оформил право собственности на земельные участки общей площадью 2,3 тысячи кв.метров. Ущерб местному бюджету составил более 260 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина совместно с директором кредитной организации разработал схему хищения и обналичивания денежных средств материнского капитала под видом оказания услуг по представлению займа на строительство жилья по направлению "улучшение жилищных условий". При этом использовал земельные участки, на которые ранее было путем обмана приобретено право собственности. Ущерб бюджету РФ составил около 1,3 млн рублей.

Вину мужчина признал, сотрудничал со следствием и возместил причиненный ущерб.

Суд приговорил его к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей.

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