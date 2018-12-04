Водитель маршрутки насмерть сбил кондуктора трамвая на ул. Белинского в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: с сайта телекомпании "Волга"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Водитель маршрутки насмерть сбил кондуктора трамвая на ул. Белинского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телекомпания "Волга" 6 декабря 2018 года.

По информации с места происшествия, водитель автобуса (с пассажирами в салоне) сбил женщину-кондуктора и уехал с места ДТП около остановки "Средной рынок". Предполагаемый виновник смертельного наезда якобы не заметил кондуктора трамвая, которая возвращалась с обеда.

"Кондуктор следовала с обеда в вагон своего маршрута, когда все произошло. Мы окажем посильную помощь от предприятия. Также мы проведем дополнительный инструктаж со своими сотрудниками", - рассказал и.о.руководителя МП "Нижегородэлектротранс" Владимир Котов.

Как сообщил источник, водитель управлял маршрутом Т-78 (ИП Саакян, ООО "Футбол").

Как сообщили в управлении ГИБДД, 44-летний водитель ПАЗа с 22-летним стажем сбил женщину при начале движения от остановки. С места ДТП автобус скрылся, в последствии был установлен.



"Администрация города выражает соболезнования семье погибшей. Тот факт, что водитель скрылся с места ДТП, не подлежит никакому обсуждению, это аморально, это вопиющий случай. Мы разберем этот случай с перевозчиками и сотрудниками ДПС", - сообщила директор департамента транспорта города Елена Кузнецова, которая также приехала на место ДТП.

Напомним, что с 3 сентября были отменены три маршрута из 12. Остальные девять маршрутов тогда продолжили работу: Т-37, Т-46, Т-47, Т-76, Т-83, Т-90, Т-98, Т-60, а также Т-78.

На вопрос агентства о том, будут ли продлены либо заключены новые договоры на эти девять маршрутов в следующем году, в дептрансе ответили, что "окончательное решение по вопросу не принято".