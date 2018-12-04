Глеб Никитин посчитал неудовлетворительной работу нижегородского Фонда капремонта Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посчитал неудовлетворительной работу Фонда капремонта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отчет о работе фонда капремонта обсудили на заседании правительства 6 декабря.

Генеральный директор Фонда Геннадий Дурдаев доложил о том, что общее исполнение программы капитального ремонта на сегодняшний день составляет 56%. Глеб Никитин напомнил, что перед Фондом была поставлена задача к концу года выйти на исполнение 80% с учетом масштабного долга, накопившегося за предыдущие годы.

"Напомню, что в конце прошлого года исполнение было всего 23%. Конечно, пройти путь с 23% до 56% это неплохой результат. Другое дело, что мы ставили перед собой более амбициозные задачи. Нужно к этим планам вернуться и их неукоснительно соблюдать", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона детально разобрал все проблемы, которые на сегодняшний день есть в работе Фонда капремонта. Кроме накопившихся за прошлые годы невыполненных планов, которые приходится наверстывать сейчас, это недобросовестность подрядчиков, с которой приходится сталкиваться Фонду капремонта, а также долги по платежам жителей и муниципалитетов.

Долги по платежам за капремонт в Нижегородской области составляют почти 2,9 млрд рублей, на которые уже набежало около 400 млн рублей пени. Вопросы у Глеба Никитина вызвала работа фонда с должниками. Губернатор подчеркнул, что из-за неплательщиков не должны испытывать трудности добросовестные жители.

"Я вас слушаю и уши заворачиваются в трубочку", - обратился к Геннадию Дурдаеву Глеб Никитин.

"Осталось 25 дней до конца года и как вы собираетесь до 90% собираемость повышать? Этим нужно было заниматься давно. Я вам "неуд" ставлю за такую работу. Где меры по повышению собираемости? Даю вам три дня до понедельника, чтобы, во-первых, сформировать показатели по собираемости на конец декабря, а, во-вторых, по объему работ и освоенных средств в части выполнения программы 2014-2107 года и проанализировать, как они соотносятся с показателями марта 2018 года", - поставил задачу губернатор.

По словам Геннадия Дурдаева, с недобросовестными подрядными организациями Фонд пытается вести претензионную работу: только за этот год на подрядчиков было подано 226 исковых заявлений, 11 обращений в правоохранительные органы и 35 обращений в УФАС для включения их в список недобросовестных подрядчиков, чтобы такие организации больше не могли участвовать в конкурсах. Однако, из 35 заявлений было удовлетворено только пять. Говоря об этой работе, глава фонда обратил внимание на сопутствующие ей сложности.

"Мы хорошо понимаем, что работа предстоит сложная. Но вы думаете, что у других работа - это курорт? Только в фонде капремонта - каторга? Вы эту риторику бросьте", - сказал Глеб Никитин Геннадию Дурдаеву.

"Нужно четко сказать: к каким результатам привели и приведут принятые меры. В каком месяце следующего года вы обеспечите 95% выполнения программы 2018 года?" - с такими вопросами обратился губернатор к руководителю фонда.



"До конца декабря вы должны опубликовать в общем доступе информацию о том, сколько средств получено от собственников и какие работы запланированы. Важно, чтобы люди видели исполнение программы 2014-2017 годов, 2018 года, а программа 2019 года должна реализовываться без отставания", - заявил Глеб Никитин.

За работу фонда с должниками Глеб Никитин поставил "неуд", и отдельно велел разобраться с долгом в 458 млн рублей, который накопила перед Фондом капремонта администрация Нижнего Новгорода.

"Геннадий Николаевич, Владимир Александрович, Андрей Геннадьевич, наладьте дисциплину во взаиморасчетах", - обратился губернатор к Геннадию Дурдаеву, мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову, министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову.

Напомним, что в региональную программу капитального ремонта включены 23 тысячи 967 многоквартирных домов - это около двух миллионов жителей.