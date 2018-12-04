Площадки по продаже елей будут организованы в шести районах Нижнего Новгорода Общество

Площадки по продаже елей и новогодних украшений будут организованы в шести районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 7 декабря 2018 года.



Городской департамент экономического развития, который организует аукцион, приглашает предпринимателей принять в нем участие. Документы на аукцион принимаются до 21 декабря включительно по адресу: Кремль, корп.5, каб. 454а, тел.: 419-34-22.

Аукционная документация размещена на сайте города нижнийновгород.рф, в разделе "Город" ("Экономика и финансы", "Аукционы, конкурсы, торги", "Размещение нестационарных торговых объектов", "2018 год", "25 декабря, Открытый аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов").

Площадки по продаже натуральных и искусственных елей, а также новогодних украшений в Нижнем Новгороде предоставят предпринимателям по итогам открытого аукциона, запланированного на 25 декабря 2018 года.

По информации департамента, площадки по продаже елок и новогодних украшений будут работать с 26 по 31 декабря в шести районах:

- Автозаводский район: ул. Маковского, 17 (за рынком "Мончегорский"), ул. Космическая, у д.58а, Южное шоссе, 35 (у ТЦ "Перекресток"), ул. Плотникова, 4а (у автостоянки), ул. Львовская, 7 ("Торговые ряды");

- Ленинский район: выход из ст. метро "Пролетарская" (переход к ул. Переходникова), пр. Ленина (выход из ст. метро "Двигатель революции" вест.№2, около тонаров), ул. Академика Баха, у д.13 (около магазина "Зодиак");

- Московский район: ул. Чаадаева, у д. 28 (у ТЦ "Вишневый сад"), ул. Березовская, у д.81 (у ТЦ "Серпантин"), ул. Березовская, у д.1;

- Нижегородский район: ул. Костина, 13 (у входа в Средной рынок), ул. Г.Усилова, у д.3/3, ул. Германа Лопатина,6 микрорайон В.Печеры (около магазина "Магнит");

- Приокский район: пр. Гагарина, (пл. "Жукова"), пл. Маршала Жукова, 7 (территория, прилегающая к розничному рынку "Приокский");

- Советский район: ул. Ванеева, ост. Панина (около киоска "Печать"), пересечение ул. Пушкина с ул. Артельная, ул. Генерала Ивлиева, у диспетчерского пункта "Кузнечиха-2".