"Торпедо" одержало победу над минским "Динамо" со счетом 6:3 Спорт

Фото: с сайта ХК Торпедо

Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над минским "Динамо" со счетом 6:3. Об этом сообщает нижегородский хоккейный клуб.

Поединок проходил в Минске. "Торпедо" к середине встречи уступало хозяевам льда со счетом 1:3, однако в оставшиеся 30 минут нижегородцы забросили в ворота соперника пять безответных шайб и в итоге матч завершился победой наших игроков.

Теперь игрокам "Торпедо" 8 декабря предстоит сыграть на льду ТРК "Нагорный" в Нижнем Новгороде с нижнекамским "Нефтехимиком".