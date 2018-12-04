"Торпедо" одержало победу над минским "Динамо" со счетом 6:3

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Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над минским "Динамо" со счетом 6:3. Об этом сообщает нижегородский хоккейный клуб.
Поединок проходил в Минске. "Торпедо" к середине встречи уступало хозяевам льда со счетом 1:3, однако в оставшиеся 30 минут нижегородцы забросили в ворота соперника пять безответных шайб и в итоге матч завершился победой наших игроков.
Теперь игрокам "Торпедо" 8 декабря предстоит сыграть на льду ТРК "Нагорный" в Нижнем Новгороде с нижнекамским "Нефтехимиком".
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