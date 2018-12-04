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Общество

Глеб Никитин и Дмитрий Кобылкин совершают осмотр объектов в регионе, связанных с экологией

07 декабря 2018 13:51  [441] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который 7 декабря находится с рабочим визитом в регионе, совершают осмотр объектов, связанных с экологией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Первая половина рабочего визита посвящена осмотру объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске: полигона "Игумново", шламонакопителя "Белое море" и свалки промышленных отходов "Черная дыра".

В частности, на полигоне ТБО "Игумново" генеральный директор ООО "ГЭС-Экотехнологии" Валерий Меркулов доложил Дмитрию Кобылкину и Глебу Никитину о ходе работ по рекультивации объекта.

Полигон ТБО "Игумново" является крупнейшим в Европе, его площадь составляет 111,5 га, площадь территории, которую необходимо рекультивировать - 41,7 га. Полигон эксплуатировался с 1983 по 2012 год. Объем складированного на нем мусора оценивается в 4,55 млн кубометров.

На свалке промышленных отходов "Черная дыра" участники выездного совещания осмотрели и сам объект, и установленное на расположенной рядом промышленной площадке оборудование термолизной деструкции и термического обезвреживания. Общий объем жидких, пастообразных и затвердевших отходов в "Черной дыре" составляет 71,5 тысяч куб. метров

Шламонакопитель "Белое море" состоит из неорганических и органических веществ. Общая рекультивируемая площадь 71,5 га. В настоящее время на объекте идет засыпка и уплотнение шламонакопителя для выравнивания поверхности и устройство технологических слоев.

По всем этим объектам сейчас идет работа, которая предусматривает ликвидацию экологического ущерба. Напомним, что такие поручения были даны Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост Президента РФ, по итогам заседания президиума Госсовета в 2011 году.

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