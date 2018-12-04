Последние новости рубрики Бизнес
07 декабря 2018 15:51  [253] "ТНС энерго НН" направило своим клиентам более 29 тысяч уведомлений о задолженности за электроэнергию
07 декабря 2018 14:36  [101] Удобства оформления кредитов, их комфортное обслуживание и возможности уменьшения переплаты – советы специалистов Почта Банка
07 декабря 2018 12:06  [154] Yota вдвое снизила цены на безлимитные мобильные приложения на планшете
07 декабря 2018 11:36  [822] Суд обязал предпринимателя снести незаконно построенный шиномонтаж в Нижнем Новгороде
06 декабря 2018 13:47  [291] Дзержинская команда "Новый город" победила на "Кубке Волги" чемпионата по стратегии управления бизнесом "Global Management Challenge"
06 декабря 2018 12:50  [1491] Суд подтвердил, что КБ "Ренессанс кредит" правомерно оштрафован за нарушение закона о рекламе в Нижнем Новгороде
06 декабря 2018 11:44  [231] Три нежилых объекта в Дзержинске Нижегородской области отключены от отопления за долги в 90 тысяч рублей
05 декабря 2018 18:22  [149] Альфа-Банк вывел основные кассовые операции клиентов-юрлиц в банкоматную сеть
05 декабря 2018 16:30  [355] Нижегородский "Гидромаш" завершил планируемые в 2018 году поставки агрегатов шасси для самолетов Ил-96-300
05 декабря 2018 16:06  [287] "ЕЦМЗ" закупит рыбу для учреждений Нижнего Новгорода на сумму 16 млн рублей без конкурса
Бизнес

"ТНС энерго НН" направило своим клиентам более 29 тысяч уведомлений о задолженности за электроэнергию

07 декабря 2018 15:51  [253] Бизнес

ПАО "ТНС энерго НН" направило своим клиентам в квитанциях за ноябрь 2018 года уведомления о наличии задолженности за потребленную электроэнергию и возможном ограничении энергоснабжения в случае ее неоплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании 7 декабря 2018 года.

Всего направлено 29 384 уведомлений, из них 29290 лицевых счетов принадлежат собственникам частных жилых домов и квартир, 94 лицевых счета – владельцам гаражей. Согласно информации, суммарная задолженность потребителей, у которых долг превысил двукратный норматив потребления, превышает 144 млн рублей.

"Собственникам жилых домов и квартир необходимо в полном объеме погасить сумму задолженности в течение 20 дней, владельцам гаражей – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии", - говорится в сообщении.

Сообщить об оплате задолженности можно:
- на сайте компании nn.tns-e.ru в разделах "Обращение в компанию", "Напишите нам";
- по телефонам Единого контактного центра: 8(831)233-09-70 или 8-800-301-09-70 (Пн-Пт с 9:00 до 19:00);
- в ближайшем Центре обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго НН".

В случае отключения от энергоснабжения жилого помещения потребитель, согласно законодательству, обязан будет не только оплатить долг, но и возместить расходы, связанные с введением ограничения и последующим возобновлением энергоснабжения.

В случае невозможности внесения всей суммы долга сразу, компания может предложить должникам оформить рассрочку - при очном обращении в Центр обслуживания клиентов.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph