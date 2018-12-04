"ТНС энерго НН" направило своим клиентам более 29 тысяч уведомлений о задолженности за электроэнергию Бизнес

ПАО "ТНС энерго НН" направило своим клиентам в квитанциях за ноябрь 2018 года уведомления о наличии задолженности за потребленную электроэнергию и возможном ограничении энергоснабжения в случае ее неоплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании 7 декабря 2018 года.

Всего направлено 29 384 уведомлений, из них 29290 лицевых счетов принадлежат собственникам частных жилых домов и квартир, 94 лицевых счета – владельцам гаражей. Согласно информации, суммарная задолженность потребителей, у которых долг превысил двукратный норматив потребления, превышает 144 млн рублей.

"Собственникам жилых домов и квартир необходимо в полном объеме погасить сумму задолженности в течение 20 дней, владельцам гаражей – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии", - говорится в сообщении.

Сообщить об оплате задолженности можно:

- на сайте компании nn.tns-e.ru в разделах "Обращение в компанию", "Напишите нам";

- по телефонам Единого контактного центра: 8(831)233-09-70 или 8-800-301-09-70 (Пн-Пт с 9:00 до 19:00);

- в ближайшем Центре обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго НН".

В случае отключения от энергоснабжения жилого помещения потребитель, согласно законодательству, обязан будет не только оплатить долг, но и возместить расходы, связанные с введением ограничения и последующим возобновлением энергоснабжения.

В случае невозможности внесения всей суммы долга сразу, компания может предложить должникам оформить рассрочку - при очном обращении в Центр обслуживания клиентов.